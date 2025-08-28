Anne Hathaway sufre "glamurosa" caída en el set de "El Diablo Viste a la Moda 2"

La actriz Anne Hathaway protagonizó una divertida situación durante el rodaje de "El Diablo Viste a la Moda 2".

De acuerdo a las imágenes, la artista se encontraba filmando una escena en la que salía de un edificio en Nueva York cuando, al bajar las escaleras de cuatro peldaños, cayendo al pisar el segundo escalón a raíz de un inconveniente con sus zapatos.

Pese al inesperado porrazo, la intérprete de Andy Sachs se levantó rápidamente, riéndose de la situación y afirmando que no había sufrido lesiones.

Annie fell today and broke one of her heels while filming ‘The Devil Wears Prada 2’ but she’s fine ❤️ pic.twitter.com/DzQrB0wRaO — Anne Hathaway Crave (@anniecrave) August 27, 2025

"¡Estoy bien!", dijo al equipo presente tras el accidente, momento en el que se puede ver que el tacón de su sandalia derecha no estaba en su lugar.

Luego de que las imágenes se viralizaran, la ganadora del Oscar se rió del porrazo en su cuenta de Instagram, recordando su estrepitosa caída en "El Diario de la Princesa", que finalmente quedó en la película.

"Veinte años después, sigo cayendo por ustedes", escribió Hathaway en la descripción del posteo.