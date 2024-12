Antonella Ríos se quebró en TV tras duros comentarios: "¿Qué hago? ¿Me mato?"

Durante la emisión de "Qué te lo digo", Antonella Ríos se quebró a raíz de los duros comentarios que ha recibido tras sufrir una encerrona junto a Marcelo Barticciotto.

Fue el pasado 29 de noviembre que la actriz y el exfutbolista fueron abordados por sujetos armados en la comuna de Ñuñoa, quienes sustrajeron sus pertenencias y el vehículo en el que se trasladaban.

Sin embargo, pese al violento hecho, usuarios de redes sociales se enfocaron en la posible relación entre la intérprete y el comentarista de Cooperativa Deportes, cuestionando también el rol de Ríos como panelista de farándula y tachándola como "tibia" a la hora de opinar.

"Hay unos que andan súper heavy, me están tirando mierda, lo que pasa es que dicen que soy tibia y no me 'mojo el potito', y yo soy así, entonces qué hacemos, ¿Qué hago? ¿Me mato? ¿Me mato y vuelvo a resucitar? (sic)", partió diciendo al borde de las lágrimas, siendo contenida por sus compañeros Luis Sandoval y Sergio Rojas.

Bajo esta línea, la artista añadió nerviosa: "Llevo cinco días conteniendo la pena porque casi me matan en un auto, y la gente habla hueas y me da rabia. Llevo cinco días esperando el momento para poder llorar y no me he podido descargar... ¡Hueon, yo no voy a decir copuchas ni cahuines! ¡Punto! (sic)".

"Yo no voy a salirme de mi rol para ser alguien que no soy, por eso estoy tan sensible. Bueno, por todo lo que ha pasado. Si no me quieren, cambien de canal, pueden irse a otro lado si quieren, buscar otra cosa", cerró.