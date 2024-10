Arturo Longton se sinceró tras dejar "¡Hay que decirlo!": "Se me vino el mundo abajo"

Sorpresa causó Arturo Longton al dejar su puesto de panelista en "¡Hay que decirlo!", a solo tres semanas de su estreno.

Sin embargo, en conversación con LUN, el exchico reality detalló que varios problemas de salud lo obligaron a dejar el espacio de Canal 13, liderado por Nacho Gutiérrez y Pamela Díaz.

"Se me juntó todo", partió diciendo. "Cuando comenzó el programa, yo recién había sido operado del túnel carpiano en ambas manos, lo que me impedía hacer deporte", explicó el ex "Tierra Brava", añadiendo que poco después debió operarse un codo "y ahí se me vino el mundo abajo".

"Estaba super desmotivado, no podía abrir las manos ni abrir una botella. Me afectaba en la vida diaria y yo soy hipersensible. Esto me tenía muy afectada la cabeza", afirmó.

Sobre su decisión de abandonar el programa, Longton afirma que "no era ningún aporte en el programa porque andaba muy bajo de energía. No me sentía a mí 100 por cierto, no era lo más óptimo para mí. Por lo mismo me devolví a Viña del Mar, para recuperarme bien y para eso necesito no estresarme mucho, descanso".

Asimismo, el rostro televisivo informó que está recuperándose favorablemente. "Ya llevo dos semanas desde que retomé el deporte, he mejorado harto. Necesitaba estar tranquilo y la vida que se lleva en Santiago tiene otro ritmo", sentenció.