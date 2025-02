Aseguran que Pancho Saavedra estaría furioso con Martín Cárcamo por desaire en la Gala de Viña

La Gala de Viña 2025 habría provocado un quiebre entre Pancho Saavedra y Martín Cárcamo, exanimadores del Festival.

Según detalló Glamorama, Saavedra y María Luisa Godoy, quienes desfilaron por la alfombra roja con Cárcamo, estarían molestos con este último por presentar en solitario a los animadores actuales del certamen, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

"Godoy y Saavedra les aseguraron que ambos desfilarían por la alfombra roja junto a Martín para entregarle, los tres juntos, la posta a los nuevos anfitriones del certamen: Karen Doggenweiler y Rafa Araneda". Sin embargo, al momento de llegar con José Antonio Neme "este despachó a María Luisa y Pancho y le dejó todo el protagonismo a Martín. Fue él quien entregó la posta a Araneda y Doggenweiler. Bajo un criterio que nadie se explica, le dieron una importancia mayor", detalló el citado medio.

En este contexto, el conductor de "Socios por el mundo" decidió encarar a su compañero de canal a través de un audio, acusándolo de hacer llorar a Godoy por el desaire.

El audio de Pancho a Martín

A través de WhatsApp, el oriundo de Curicó se habría puesto en contacto con el condcutor de "Qué dice Chile", cuestionando el ninguneo al rostro de TVN.

"Yo soy bien hombrecito para mis cosas. Soy gay, pero no maricón (sic)", lanzó Pancho, quien habría decidido cortar relación con su colega bloqueándolo de redes sociales.

Por su parte, Martín señaló a "Plan Perfecto" de CHV que "la única indicación que nos dieron era que entrábamos los tres juntos, justo antes de los animadores oficiales".

"Cuando despiden a Mari y a Pancho, me pide José Antonio (Neme), que me quede ahí y me dice que presente yo a Karen y a Rafa (...) Fue todo muy rápido y sorpresivo. Yo como invitado no infiero en la decisiones de producción de otro canal. Por otro lado, pensé en no hacerle un desaire a Karen y Rafa", aseguró.

Finalmente, el periodista zanjó la situación, señalando que a pesar de la controversia "nunca pretendería generar un problema con ellos. Con Mari hablé hoy, para que no se especule más, y con Pancho lo hice también por WhatsApp. Ya está todo aclarado".