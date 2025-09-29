Así fue el desfile de Francisca Valenzuela en la Semana de la Moda de París

La cantante Francisca Valenzuela deslumbró con su paso por la pasarela en la Semana de la Moda de París.

La cantautora nacional fue parte de Le Défilé, una instancia organizada por la marca L'Oreal en donde se convoca a estrellas y famosas de todo el mundo. En ediciones anteriores figuras como Kendall Jenner o Eva Longoria fueron parte del certamen.

A través de sus redes sociales Valenzuela mostró su llegada a la capital francesa y su preparación para el desfile en el Hôtel de Ville.

