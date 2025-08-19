Aubrey Plaza y su duelo tras el suicidio de su esposo Jeff Baena: "Es una lucha diaria"

La actriz Aubrey Plaza se refirió al proceso de duelo que enfrenta desde la trágica muerte de su marido, el cineasta Jeff Baena, en enero pasado.

En el podcast de Amy Poehler -su excompañera en "Parks and Recreation"- Plaza aseguró que desde la muerte de Baena enfrenta "una lucha a diario", aunque aseguró estar "agradecida por ir avanzando y moviéndome por el mundo".

"A cada momento siento que hay un océano de horror que está ahí, que puedo verlo, y que a veces sólo me dan ganas de sumergirme en él. A veces sólo lo observo, y a veces trato de alejarme de él, pero siempre está ahí", detalló la intérprete.

Jeff Baena falleció a los 47 años producto de un suicidio. En 2021 había contraído matrimonio con Aubrey Plaza.