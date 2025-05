Benjamín Vicuña se cierra a que China Suárez se mude a Turquía con sus hijos: "No hay chance"

El actor Benjamín Vicuña se refirió a los rumores que indicarían que China Suárez, madre de sus dos hijos menores, planea instalarse en Turquía junto a los niños para vivir con Mauro Icardi, su actual pareja.

Consultado por el programa trasandino "Intrusos" (América TV), el chileno dejó en claro que no está de acuerdo con la exposición mediática de los menores, quienes han estado en la opinión pública desde que viajaron con su madre y el futbolista a Estambul.

"Son cosas que se hablan en privado también. Hay cosas que sí, que me parece que están de más, pero eso también se habla en privado, y no voy a estar ocupando, usando un programa de televisión para decir lo que me molesta, lo que no me molesta. Se hablará en privado y se buscará, pero la verdad que es difícil", comentó.

Asimismo, el intérprete repudió los dichos del abogado Guillermo López, quien lanzó un desagradable comentario sobre el menor de sus retoños: "Los niños no deberían estar expuestos a ese nivel (...) Debería haber entes para poder controlar ese nivel de pelot... que se dice o que puedan llegar a comentar sobre niños, sobre todo en los grandes", aseguró.

Finalmente, Vicuña descartó que los pequeños se muden al país del Oriente Medio junto a Suárez y el delantero del Galatasaray, además de indicar que consideró innecesario que la ex "Casi Ángeles" publicara fotografías de Amancio y Magnolia vistiendo a camiseta de Icardi.

"No, no hay ninguna posibilidad. No hay chance", sentenció.