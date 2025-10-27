Boric interrumpió actividad para visitar a Héctor Noguera: actor estaría grave

La jornada de este lunes, el presidente Gabriel Boric abandonó una actividad pública para visitar al actor Héctor Noguera, que atraviesa un complejo estado de salud.

Durante la Cuenta Pública 2025 del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, el mandatario mencionó que debía retirarse anticipadamente por una emergencia.

"Disculpen que tenga que partir un poquito antes, tengo que despedir a una persona que está próxima a partir. Es un imponderable, si no, me hubiese quedado todo el tiempo que sea necesario", declaró.

De acuerdo a The Clinic, fuentes en La Moneda confirmaron que el presidente fue a visitar al intérprete a su casa, quien presenta un delicado diagnóstico de salud.

La situación ha llevado a Noguera a suspender sus actividades laborales, como la grabación de la teleserie de Mega "Aguas de Oro", y las producciones teatrales "La pérgola de las flores" y "Caballo de feria", la cual escribió, dirigió y protagonizó.

Por su parte, la familia del actor señaló que Héctor "ha estado las últimas semanas en tratamiento médico y continúa en ese proceso", no entregando más detalles sobre su estado.