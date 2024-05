Bradley Cooper y Pearl Jam unieron fuerzas e interpretaron tema de "A star is born"

El actor Bradley Cooper se unió a Pearl Jam para hacer una interpretación del tema "Maybe it's time", de la película que coprotagonizó con Lady Gaga, "A star is born".

El especial momento ocurrió en medio de un show de la banda liderada por Eddie Vedder en BottleRock Napa Valley el sábado.

Antes de hacer la invitación del intérprete de Jackson Maine en el filme de 2018, Vedder introdujo al actor y alabó su trabajo en la aclamada cinta.

"Hace unos años se rodó una película preciosa sobre un cantante y compositor llamado Jackson Maine. Al final de la película, fallece, y es brutal, impactante y conmovedor", introdujo la voz de "Just Breath".

El cantante enfatizó "pero esta noche es una ocasión muy especial, porque vuelve a la vida. Por favor, únanse a mí para dar la bienvenida al escenario a mi gran, gran amigo Bradley Cooper".