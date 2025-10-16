Britney Spears responde a acusaciones de Kevin Federline: "Ya he tenido suficiente"

La cantante Britney Spears rompió el silencio y respondió a las acusaciones de Kevin Federline, su exesposo y padre de sus dos hijos.

A través de su cuenta de Instagram, la artista se refirió a los dichos del bailarín, que expone en sus memorias "You Thought You Knew" supuestas infidelidades e insólitos episodios de parte de Spears -como aparecer con un cuchillo en la habitación de sus hijos mientras estos dormían-, los que considera "irreversibles".

"El constante 'gaslighting' (manipulación) de mi ex marido es extremadamente hiriente y agotador. Siempre he suplicado y gritado para tener una vida con mis hijos", partió diciendo la voz de "(You Drive Me) Crazy".

Bajo esta línea, la princesa del pop añadió que si bien, ha intentado crear un vínculo con sus retoños, de 20 y 19 años, las "faltas de respeto" de Federline, de las que han sido testigos, lo ha hecho imposible.



"A uno de mis hijos lo he visto durante 45 minutos en los últimos 5 años y al otro solo 4 veces en los últimos 5 años. Yo también tengo orgullo. A partir de ahora les avisaré cuando esté disponible", afirmó.

Finalmente, la voz de "Radar" arremetió contra la publicación de su ex, señalando que "esas mentiras blancas en ese libro, van directamente al banco y yo soy la única que realmente sale lastimada".

"No presten atención a los tabloides de mi salud mental y mi consumo de alcohol. En realidad, soy una mujer bastante inteligente que ha estado tratando de vivir una vida sagrada y privada durante los últimos 5 años. Hablo de esto porque ya he tenido suficiente y cualquier mujer de verdad haría lo mismo", sentenció Spears.