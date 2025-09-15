Buffy de "Tomás Va a Morir" revela que sufre enfermedad cerebral "que no tiene cura"

Alejandro "Buffy" Barros, integrante de "Tomás Va a Morir", reveló que padece una grave enfermedad cerebral sin cura.

En el último episodio del podcast, el geógrafo relató que todo comenzó durante unas vacaciones en Estados Unidos, cuando notó que despertó con la visión borrosa en el ojo izquierdo.

"Veía como si estuviera debajo del agua, todo difuminado. Veía un 60% bien por el ojo y 100% por el otro", explicó.

Al volver a Chile, el youtuber fue al oftalmólogo y, luego de varios exámenes, el médico le indicó que su visión estaba en perfecto estado, y que el problema estaba en su cerebro.

Tras ser derivado al neuroftalmólogo, quien detectó daño en la mielina -capa que recubre las neuronas-, una neuróloga confirmó su diagnóstico y determinó que debía quedarse hospitalizado por tres días para estabilizarlo.

"Lo voy a decir sin tapujos: tengo una enfermedad al cerebro que no tiene cura y voy a tener que vivir con eso el resto de mi vida. Es muy grave", confesó, sin especificar de qué enfermedad se trata.

La reflexión de Buffy

Además, Barros destacó los avances médicos que le permitirán llevar la enfermedad, comparando su condición con la evolución en el tratamiento del VIH.

"Hace 20 años, la enfermedad que tengo te mataba. Hoy puedes vivir una vida difícil, pero vivirla. Quizás no llegue a los 90 años, pero sí quizás supere los 60. Tengo cinco o 10 años para disfrutar de mi cuerpo físico que después no voy a tener", reflexionó.

Asimismo, Buffy compartió un emotivo mensaje respecto a su diagnóstico en sus redes sociales, acompañado de postales de su proyecto paralelo "Entre Paisajes".

"Me da mucha pena pensar en tener que replantear este proyecto o directamente cancelarlo debido a todo lo que me está pasando. Una vida entera dedicada a moverme, viajar, explorar y descubrir que ahora podría derivar en exactamente lo contrario... Tiempo de reflexión y de replantearme muchas cosas", escribió.