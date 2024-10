Carla Jara sufre la muerte de su mascota: "Difícil no llorar después de 13 años juntos"

Un difícil momento familiar atraviesa Carla Jara y es que, a través de sus redes sociales, la actriz comunicó la muerte de Alf, su perro.

En un posteo de Instagram, la comunicadora lloró la repentina partida del que fuera su mascota por más de una década.

"Aún no creo que ya no estarás más conmigo mi Alf", partió escribiendo. "Hace 3 días estabas increíble y ya no estás en este plano, sólo espero que te hayas encontrado con la Luna, Tango, Canela y Barry, seguro te estaban esperando al otro lado del arcoiris".

En el posteo, acompañado de la canción "Ángel de cuatro patas" de Río Roma, la ex Mekano añadió: "Espero que estés bien mi flaquito lindo, te extrañaré mucho perrito más pequeño del mundo, ahora nadie saltará para que lo tome en brazo, te amo por siempre!!!".

Bajo esta línea, Jara confesó que "es difícil no llorar por ti, después de 13 años juntos...Descana mi pequeño, mándame amor desde el cielo de los perritos!", sentenció.