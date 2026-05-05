Carlalí, la recordada primera eliminada de "Protagonistas de la Fama", reapareció en TV

Carlalí Villalba pasó a la historia de la televisión nacional como la primera eliminada de un reality show chileno, "Protagonistas de la fama", y ahora reapareció en pantalla como invitada del nuevo programa de juegos de Cristián "Chico" Pérez.

La periodista, que ejerce su profesión actualmente en Canal 13, fue parte de los invitados a "Dudo", donde compartió con Botota Fox, Gala Caldirola y Félix Soumastre, en cuyo primer capítulo habló sobre su breve, pero recordado paso por el reality y su vida alejada de las pantallas.

Tras salir del reality, Carlalí continuó desarrollando su carrera en las comunicaciones y también estudió teatro, para luego tomar distancia de los medios de comunicación y el mundo artístico al desempeñarse, desde 2014, como auxiliar de vuelo, lo que le permitió recorrer varios países del mundo.

Posteriormente decidió retomar su carrera en el periodismo, trabajando en Canal 13 en la actualidad.

"Estoy acá todos los días", declaró Carlalí, cuya historia con el canal continuó rápidamente tras el reality, donde "inmediatamente me ofrecieron hacer la práctica en el canal y partí con 'Pantalla Abierta', donde estaba la Mey Santamaría, Christian Sánchez, y de ahí empezó mi carrera periodística".

"Me quedé, fui un ratito al canal de al lado (TVN) y volví. Estuve ahí de guionista en estelares, de la Karen Doggenweiler, el Rafa Araneda. Estuve en el equipo de contenido del reality 'Pelotón', en el matinal 'Buenos Días a Todos', trabajé con Felipe Camioraga", recordó, siendo celebrada por los invitados por tener más "recorrido televisivo" que todos ellos.