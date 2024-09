Carola de Moras recordó las últimas palabras que le dijo Felipe Camiroaga

El una franca conversación con Julio César Rodríguez en el programa "Podemos hablar", la modelo y figura televisiva Carolina de Moras entregará detalles de la cercana relación de amistad que mantenía con Felipe Camiroaga antes de morir.

La exanimadora del Festival de Viña del Mar, en ese sentido, hablará sobre la última llamada que recibió por parte del querido exanimador de "Buenos días a todos" antes de subirse a la avioneta de la Fach rumbo a Juan Fernández.

''Me llamó por teléfono. El accidente fue el viernes 2, y me llamó el martes. Un llamado con mucha angustia, con mucha sensación de... que teníamos que estar alerta", recordó de Moras.

"No sé si se acuerdan ustedes, pero era un minuto que lo estábamos pasando súper mal como matinal. Yo estaba ya declarada la animadora oficial del "Buenos días a todos" y estábamos como con esta situación, donde había como dos bandos, donde se culpaba mucho a Felipe por mi llegada", manifestó.

"Quizás él sentía que algo iba a pasar"

''Fue una conversación donde él me advirtió muchas cosas. Es tremendo porque hoy día lo pienso y digo, quizás él sentía que algo iba a pasar, porque parte de la conversación, que no te la voy a contar toda, pero extractos que te puedo compartir, es como, me acuerdo que tenía una sensación de que algo iba a pasar'', recuerda Carolina.

Carola rememoró que en medio de esa conversación, ella hizo una pausa para preguntarle a Felipe precisamente a qué se refería con esas palabras de inquietud y su estado ansioso.

''Yo estaba en un evento, en un centro comercial, había un montón de bulla, yo me traté de alejar para poder escucharle y le decía, pero Felipe, ¿A qué te refieres? ¿Qué va a pasar? ¿De qué? ¿Tienes algo que decir? ¿Pasó algo que es importante?'', inquirió.

A lo que Felipe Camiroaga le contestó: "'Mira, lo único que sé es que tenemos que cuidarnos, tú de verdad tienes muchas posibilidades en la televisión y yo creo que llegó el minuto en que tenemos que tomar decisiones. Estamos súper complicados, estamos hoy día en una vereda que nunca pensé que la íbamos a estar transitando, donde peligra mi carrera y peligra el futuro de tu carrera también'', reflexionó.

''Claramente él me llamó para alentarme, para decirme que me cuidara, para decirme que teníamos que tomar decisiones'', comentó Carolina de Moras a Julio César Rodríguez.

¿Cuándo se estrenará el próximo capítulo de "Podemos hablar"?

El próximo episodio del estalar "Podemos hablar" será emitido este viernes a las 22:00. horas.