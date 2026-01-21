Catalina Guerra sin filtro a Pamela Díaz: "Tu carrera se basa en la ignorancia"
La actriz indicó que se lo decía "con respeto".
La actriz Catalina Guerra le lanzó una frase sin filtro a Pamela Díaz en su propio programa web, asegurando que su carrera se basa en la ignorancia.
Guerra fue una de las más recientes invitadas a "Sin Editar", donde hablaron de cuando Díaz le preguntó a Gloria Münchmeyer (madre de Catalina) por su vida sexual. "Yo creo que te pusiste nerviosa y le preguntaste algo muy 'no'", le dijo la actriz a "La Fiera", quien sólo atinó a reír.
"Tu mamá no es muy simpática, está como la Eli de Caso, ellas siempre me tratan mal... me dicen que soy ignorante", respondió Díaz.
Ante esa frase Guerra hizo una pausa y dijo "bueno... tú has usufructado de tu ignorancia... o sea, con respeto, en eso se basa un poco tu carrera".
"¿Tú crees que soy un poco ignorante", replicó Pamela Díaz, a lo que Catalina Guerra respondió que "no sé, la verdad que no sé... pero tú juegas con eso y es muy bueno, porque le has sacado partido".