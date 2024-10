Cecilia Bolocco y su potente reflexión por la enfermedad pasada de su hijo Máximo

La exMiss Universo Cecilia Bolocco hizo una profunda reflexión sobre la difícil etapa que vivió al lado de su hijo Máximo, después de que a él le diagnosticaran una complicada enfermedad años atrás.

En conversación con la revista Velvet, Bolocco conversó sobre la marcadora experiencia, y recordó cuando en medio del proceso, se dio cuenta del significado sintió que le estaba entregando la compleja vivencia ocurrida 2018.

"Cuando viví la experiencia con Máximo, su enfermedad tan dramática y devastadora, sabía que era para enseñarnos algo profundo. Y se lo dije en la clínica el día que lo hospitalizaron y estaba en la UTI: 'Mi amor, esto no es un porqué, es un para qué...", confesó.

La profunda reflexión de Cecilia Bolocco: "Dos años de vida"

En ese sentido la modelo, creadora de la fundación Care, que busca crear alianzas para traer a Chile la tecnología que salvó a su hijo, ahondó en que todo esto se tradujo en que ahora trabaja para ponerse al servicio de otras personas y ayudar a otras familias.

"Hoy tenerlo aquí me da una fuerza infinita para seguir con mi propósito", puntualizó, Cecilia Bolocco, quien también habló sobre el complejo diagnóstico que el hicieron. "Cuando te dicen que a tu hijo le quedan dos años de vida, que puede ser; en muchos casos la medicina no se equivoca, quizás, a pesar de ese pronóstico tan oscuro, si logras gozar la vida, llenarla de amor, de intención, de alegría, de agradecimiento, a lo mejor, te sanas y no llegas a ese final", cerró.