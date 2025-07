China Suárez cargó contra Benjamín Vicuña: Actor le prohibió viajar a Turquía con sus hijos

El actor Benjamín Vicuña y su exesposa China Suárez están en el centro de la polémica en Argentina por una disputa por el futuro de sus dos hijos en común.

Reciéntemente el chileno revocó el permiso parental que le permitiría a Suárez mudarse a Turquía junto a sus dos hijos y su nueva pareja, el futbolista Mauro Icardi -que militará en el Galatasaray de ese país-.

"Pareciera que es algo grave, pero tiene que ver con el orden de los chicos. Mis hijos van de vacaciones conmigo, después van con su mamá; este es un tema de dinámicas familiares", explicó Vicuña en la televisión trasandina.

Además agregó que "acá hay que buscar un orden cuando tiene que ver con viajes al extranjero, así como yo lo hago cuando me voy a Chile".

"La madre tiene todo el derecho del mundo de viajar, de acompañar a su pareja y los hijos tienen todo el derecho del mundo de ir al colegio, de estar con los hermanos, de tener su rutina, de estar escolarizados", concluyó el intérprete.

La feroz respuesta de China Suárez

A través de sus redes sociales, la argentina emitió un duro mensaje contra su expareja, a quien calificó irónicamente como "el papá del año".

"Ese que me dejaba tirada cuando me agarré Covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza", agregó.

Además le dijo a Vicuña que "revocaste el permiso dos días antes, jugando con la ilusión de tus hijos por celos y envidia".