Tópicos: Magazine | Personajes

China Suárez celebró regreso goleador de Icardi: "Te amo con todo mi corazón"

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

"Quisieron humillarte, hundirte. No pudieron, acá estás", le dedicó.

China Suárez celebró regreso goleador de Icardi:
Mauro Icardi volvió a jugar por el Galatasaray turco tras 281 días fuera de las canchas por lesión y celebró con un gol, en el triunfo 3-0 sobre Fatih Karagumruk, y con una especial hincha siguiendo el partido.

El argentino estuvo en la banca hasta casi el final del partido y entró en el minuto 81, para luego a los 87' anotar el último tanto de su equipo.

Poco después, China Suárez -quien está en Turquía con Icardi- usó su cuenta en Instagram para compartir dos historias dedicadas a la expareja de Wanda Nara.

En la primera compartió una publicación del propio Galatasaray con una foto de Icardi y en la segunda le dedicó sentidas palabras: "Orgullosa de vos. Quisieron humillarte, hundirte. No pudieron, acá estás".

"Te amo con todo mi corazón @mauroicardi", cerró, junto a dos corazones, con los colores rojo y amarillo, que identifican al club.

Suarez está viviendo actualmente con Icardi en Estambul, ciudad cuya zona localizada en Europa es sede del Galatasaray, y donde también viajan los dos hijos que la actriz tiene con el chileno Benjamín Vicuña.

