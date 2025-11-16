China Suárez define el futuro de Icardi y lo "ficha" por un grande argentino

El paso de China Suárez y Mauro Icardi por la televisión argentina, fecha FIFA mediante, acaparó la atención de toda la prensa de espectáculos trasandina, pero también tuvo un acápite futbolístico.

Y es que proyectándose -matrimonio incluido- la pareja abordó una posible llegada del goleador del Galatasaray turco a la liga local, donde nunca ha jugado como profesional.

"Si viene va a River y no hay discusión. Ya está hablado. Boca prohibidísimo", lanzó la actriz en el programa "Otro Día Perdido", conducido por Mario Pergolini, reconocido hincha de Boca Juniors.

Sin embargo, el jugador -de 32 años- se desmarcó rápidamente y lanzó: "Yo soy de Newell's, así que no tengo nada que ver".

Icardi nació en Rosario, y de ahí viene su fanatismo por el equipo del que es ídolo Marcelo Bielsa, pero como su familia se instaló en España cuando él tenía 9 años, su historia profesional incluye a Barcelona, Sampdoria, Inter de Milán, Paris Saint-Germain y Galatasaray.

A su actual equipo, Icardi llegó con un particular contrato, pues no tiene obligación de concentrar con el resto de los jugadores: "Ella (la China Suárez) quiere que este siempre en casa. Somos muy pegotes", se justificó.