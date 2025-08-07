China Suárez y Mauro Icardi oficializan su estadía en Turquía: ¿Qué pasará con sus hijos?

China Suárez y Mauro Icardi inician una nueva etapa en su relación, mudándose a Estambul, Turquía, para comenzar una vida juntos. La actriz compartió a través de sus redes sociales la noticia de su traslado, mostrando las llaves de su nueva casa y compartiendo con sus seguidores: "Hogar nuevo, oficialmente mudados".

El cambio de residencia no solo implica un nuevo hogar para Suárez y Icardi, sino también un cambio significativo para los hijos de la actriz. China Suárez es madre de tres niños: Rufina (12), Magnolia (6) y Amancio (5).

Sin embargo, hace unas semanas, Benjamín Vicuña, padre de Magnolia y Amancio, expresó su rechazo a que sus hijos se mudaran tan lejos. Ante ello, Vicuña canceló el permiso que había otorgado para que los niños pudieran salir del país, lo que enfadó a Suárez, quien le dedicó un post furioso en sus redes, denostándolo como padre.

Según constató el medio Gente, tras una mediación con sus abogados, Vicuña firmó la autorización por un par de semanas. Sin embargo, la situación con Nicolás Cabré fue diferente, ya que el actor no puso ningún impedimento para que Rufina, su hija mayor con Suárez, viajara a Estambul por un año.

Durante su paso por el programa "Perros de la calle", de Urbana Play, Cabré expresó su orgullo por cómo su hija maneja la exposición mediática. "Ella sabe perfectamente quiénes somos y su vida no tiene nada que ver con lo que se dice que es. Nosotros somos normales, ella sabe cuál es el cuento", comentó el actor.

En cuanto a la situación con Cabré, Gente destaca que la actriz mantiene una buena comunicación con él, a diferencia de su relación con Vicuña, con quien la comunicación se maneja a través de abogados.