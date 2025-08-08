Chriss Mc Millan revela que se sometió a compleja cirugía por nervios cervicales

La periodista Chriss Mc Millan compartió un desgarrador desahogo en sus redes sociales debido al difícil momento de salud que atraviesa.

A través de su Instagram, la exnotera de "Bienvenidos" reveló que debió someterse a una compleja neurocirugía de columna: "A veces la vida nos sorprende de formas que nos dejan en shock. Más aún, cuando estamos pasando etapas en que nos sentimos más plenos", escribió.

Bajo esta línea, la comunicadora indicó que, previo a recibir su diagnóstico, estaba "a toda máquina, teniendo la suerte de poder ejercer nuestra vocación con pasión y a la par construir nuestro sueño de tener una hermosa familia, bloque a bloque de amor".

Posteriormente, se refirió a la operación: "Tras sufrir dolores agudos de cabeza, vómitos, desmayos, contracturas extremas en el cuello y perder la movilidad de mi brazo derecho, me enteré de que debía hacerme una neurocirugía cervical urgente porque los nervios estaban estrangulados y necesitaba incluso prótesis".

"Debo parar, jamás retroceder. No voy a mentir, lloro de rabia, pena, impotencia y dolor. Aún no lo asumo del todo, pero no es el fin. Me rearmo de nuevo por mí, por mis amores, por mi vocación y pasiones", reflexionó Mc Millan.