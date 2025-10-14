Corte de Apelaciones ordena nuevo juicio en la querella de Lola Melnyck contra Laura Landaeta

La Corte de Apelaciones de Santiago declaró nulo el juicio y la sentencia absolutoria que beneficiaban a la periodista Laura Landaeta, tras acoger el recurso de nulidad presentado por la modelo ucraniana Lola Melnyck, quien la había querellado por injurias y calumnias graves, por lo que el juicio deberá repetirse desde el inicio.

El fallo del tribunal de alzada estableció que la resolución dictada por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago incumplió el deber de fundamentación exigido por la ley, ya que no detalló las frases o expresiones consideradas ofensivas ni el contexto en que fueron emitidas.

Según la sentencia, esta omisión impidió evaluar con claridad si los dichos de la periodista configuraban los delitos denunciados, reportó La Cuarta.

El conflicto entre ambas se remonta a 2004, cuando Landaeta publicó en el diario La Nación que Melnyck ejercía el comercio sexual en Argentina. Años más tarde, entre 2023 y 2024, la periodista volvió a referirse a ella en programas y pódcasts, donde la trató de "escort" y la acusó de "estafar a adultos mayores".

Tras varias audiencias y declaraciones de testigos, entre ellos el animador Julio César Rodríguez, en agosto la justicia había fallado a favor de Landaeta. No obstante, Melnyck anunció que continuaría con "el proceso legal en la Corte", lo que derivó finalmente en la anulación del juicio.

La nueva audiencia fue fijada para el 11 de noviembre, fecha en la que deberán comparecer la querellante, la querellada y los testigos. En declaraciones a Claudia Schmidt en "Noche de Suerte" de TV+, Melnyck expresó su satisfacción por el fallo: "Si me preguntas cómo lo vivo, estoy muy contenta, de verdad, muy feliz con eso".