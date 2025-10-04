Coté López aclara la situación económica de Mago Jiménez: reveló lujoso regalo de su ex

A través de su cueta de Instagram, María José "Coté" López abordó la compleja situación económica que enfrenta Luis "Mago Jiménez", su exesposo, luego de que su antigua empresa cayera en la quiebra.

Fue hace unos días que se reveló que el exfutbolista mantiene una deuda de $1.192 millones por la Importadora Comercializadora Jiménez López, con embargos de oficinas, bodega y automóviles.

En este contexto, la influencer fue consultada sobre cómo le afecta el remate de bienes, ya que la empresa fue creada por ambos cuando aún eran pareja.

Coté López se refire a la quiebra de Luis Jiménez

"La empresa que quebró era una que teníamos con Luis en conjunto, cuando nos separamos quedó a nombre de él, en ella habían varias oficinas con créditos", detalló.

Bajo esta línea, la también psicóloga explicó que "como ninguno quiso las oficinas porque somos orgullosos y ninguno quería quedarse con lo del otro, esa sociedad quedó en el olvido y las deudas son de las mismas oficinas que quitaron y es la gran quiebra y deuda".

"Están haciendo un show enorme. Luis con lo que ganó en los últimos años en Dubái puede vivir tranquilamente el resto de su vida. ¿En serio creen que está muriendo de hambre? ¿O que yo le gaste su plata? ¿O que él me gastó la mía? Dejen de inventar por Dios", agregó.

Además, la empresaria reveló que, luego de perder su auto a raíz del embargo, su expareja le regaló una lujosa camioneta de la marca Range Rover.

Finalmente, López comentó que Jiménez "estaba en el reality (Mundos Opuestos) cuando pasó todo esto, no sabía de nada. Y ahora solucionará. Listo. Fin".