Coté López confirma nueva relación: joven estuvo vinculado a otra farandulera

Después de varios rumores, Coté López confirmó una nueva relación sentimental tras dos años soltera.

A través de su cuenta de Instagram, la exmodelo compartió una romántica postal con Lucas Lama Von der Forst, joven de 28 años a quien aparece besando.

Previamente, la empresaria y su galán fueron captados por la "Kiss Cam" del evento "Noche de Combos", además de aparecer juntos en el estreno de la serie "It: Welcome to Derry".

En dicha ocasión, el programa "Plan Perfecto" consultó a la ex de Luis Jiménez, quien respondió: "Pero por qué todos ustedes me quieren emparejar, ¡déjenme en paz!". No obstante, la imagen parece oficializar el romance con el exestudiante de Administración de Empresas.

Por su parte, Cecilia Gutiérrez reveló que no es la primera vez que Lama Von der Forst se ve involucrado con una figura farandulera.

"¡Me llegó un video! El pololo de Coté López estuvo con otra conocida antes", aludiendo a un supuesto vínculo del joven con Ignacia Michelson.