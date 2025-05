Critican a famosa estilista luego que clienta gastó más de $400 mil pesos en asesoría capilar

A través de redes sociales, una joven denunció haber gastado más de $400 mil en productos tras haber tenido una asesoría capilar con la estilista chilena, Coni Lucero.

La clienta, identificada como Catherina Cortés, aseguró que el monto contemplaba una evaluación que se le entregó en un archivo de Word, los tratamientos que le realizaron y los productos que tuvo que comprar.

"Saqué ayer la cuenta... lo fui pagando de a poquito... no me di cuenta, así que si no me funciona yo no sé qué hago", explicó la mujer.

Pese a que la joven en ningún momento mencionó a la estilista, fueron los propios internautas quienes comenzaron a nombrarla en los comentarios, cuestionar su asesoría y criticarla sobre la base de sus propias experiencias.

Frente a ello, Lucero se contactó con su clienta por Instagram para increparla. "Me da lata porque fomentaste el hate... esta situación me da muchísima pena, quería expresar lo que siento con este contenido que tú estás subiendo, no me siento halagada, al contrario, me gustaría saber una explicación. Así que si fueras tan amable, me gustaría saber qué es lo que está pasando", le dijo.

"La verdad, no es necesario hacer un video de si esto te resulta o no. Por favor, no te alimentes de mi nombre, te lo pido por favor", le insistió la estilista.

Posteriormente, la joven subió un video en el que aseguró que su intención nunca fue disminuir el trabajo de la estilista, sino mostrar su propia experiencia. Sin embargo, tras la serie de audios e incluso un live que hizo Lucero, la joven aseguró que "no me gustó (la asesoría). No la recomiendo como muchos comentarios, dice que dura 40 minutos, pero demora máximo 20 minutos"

"Está todo el rato apurada, te da cinco para mandarte el documento, yo juré que era personalizado, pero es un Word de diez páginas, no aparecen fotos. Muchas niñas me hablaron y tenían el documento tal cual, que no cambiaba nada", agregó.

Tras la polémica, la estilista reconoció que "cometí un error al no separar mis emociones personales en cuanto a lo que es mi trabajo. Es algo que no debió pasar", y que "Me voy a tomar un par de semanas para recibir asesoría legal profesional, para modificar mi página web y dejar muy en claro qué son los servicios que entrego, y que no".

"Voy a agregar dos tipos de asesorías, una para personas que tengan presupuestos más ajustados y para aquellos que tengan un presupuesto no tan acotado", aseguró la estilista que, además, contactará a sus clientas anteriores para pedirles una retroalimentación.

"Voy a trabajar y mejorar en el documento que le entrego a mis clientas para que sea algo más útil, más claro y personalizado", concluyó.