Daniela Aránguiz aseguró que Orsini tiene "ataque de celos" en juicio por querella

Este lunes se realizó la primera audiencia del juicio por querellas que la diputada Maite Orsini impulsó en contra de Daniela Aránguiz.

La diputada, actual pareja del exfutbolista Jorge Valdivia, presentó la querella contra la chica reality (exesposa del "Mago") luego de que esta difundiera una serie de publicaciones en redes sociales que, a su juicio, dañaban su honra.

Aránguiz acudió la mañana de este lunes al Centro de Justicia para participar de la primera audiencia del caso y se refirió a las supuestas intenciones de Maite Orsini.

¿Qué dijo Daniela Aránguiz?

En su llegada al recinto, y al ser abordada por la prensa, Daniela Aránguiz señaló que "esto es un ataque de celos de la diputada. Ella quizás puede pensar que Jorge todavía puede sentir cosas por mí".

Luego agregó que su exmarido "me ve todas las historias, varias historias, tengo pantallazos me bloquea y me desbloquea".