Denisse Malebrán relató desconocida anécdota con integrante de Backstreet Boys

La cantante Denisse Malebrán relató su desconocida experiencia con uno de los miembros de Backstreet Boys.

Durante el podcast "Me Suena", de Jean Philippe Cretton y Mauricio Jürgensen, la vocalista de Saiko recordó una fiesta a la que asistió en Los Ángeles, California, alrededor del año 2000, donde se encontraba uno de los intérpretes de "I Want It That Way".

"No se imaginen que por casualidad me encontré con él (...) Estaba en la barra y yo digo 'quién es este gallo', porque yo soy volá, como yo nunca fui fan de este tipo de música, no porque me haga la cool, sino porque no me gustaba", partió explicando.

Bajo esta línea, la artista comentó que "este joven que se me acerca... Yo no hablo inglés, entonces me hablaba y yo le decía a Luciano 'tradúceme', y ya empezó a ser medio incómodo porque Luciano (bajista de Saiko) empezó a decir 'este hue... me está comiendo la color'".

Si bien, Malebrán decidió no continuar con la conversación, puesto a que ella se encontraba en una relación sentimental con el bajista de su banda, el músico estadounidense no se rindió.

"Yo soy fome, para variar me retiré muy temprano, me fui con el Coti (Aboitiz), nos fuimos, subimos al departamento. Y al otro día, alguien del sello me dice 'tengo a este tipo desesperado, quiere que le pase tu teléfono', y yo no tenía teléfono, si yo estaba en Los Ángeles y no tenía celular. Obvio que no", añadió.

Pese a que la cantante no especificó de quién se trataba, - argumentando que "las fans de Backstreet Boys son terribles"- Cretton y Jürgensen repasaron los nombres de todos los integrantes de la boyband, llegando a la conclusión de que fue Kevin Richardson.