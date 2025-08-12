"Di tu verdad, hermana": Leo Méndez defiende a Steffi en conflicto con expareja

Steffi Méndez generó revuelo en redes sociales al compartir un extenso y emotivo descargo sobre el proceso judicial que enfrenta en Suecia contra Dante Lindhe, su expareja y padre de su hijo. En una historia de Instagram, aseguró que se han difundido "rumores e imágenes equivocadas" de su vida.

La hija de DJ Méndez, afirmó que ha sido víctima de acusaciones graves y decidió hablar públicamente para "decir su verdad": "He dejado una relación que fue dañina para mí, tanto como persona como madre. He sido cuestionada, menospreciada y limitada de maneras que muchos nunca llegan a ver", relató.

La actriz e influencer denunció que incluso fue señalada como "un peligro para mi propio hijo", motivo por el cual fue denunciada ante los servicios sociales suecos. Sin embargo, aclaró que el caso "fue cerrado de inmediato por falta de fundamento".

Steffi remarcó: "No estoy 'psicótica', no soy 'maltratadora de niños', 'celosa', 'loca' ni 'poco confiable'. Soy una madre que hace todo por su hijo y que se niega a dejar que las mentiras sean la última palabra".

Méndez indicó que actualmente el caso sigue en curso, aunque por razones legales no entregará más detalles: "Actualmente estamos en un proceso legal, por eso no diré más al respecto por ahora. Pero hay algo seguro: nunca y jamás me veré sin mi hijo", advirtió.

El apoyo de su hermano

Tras su publicación, su hermano Leo Méndez Jr. salió en su defensa con un mensaje público y en sueco: "¡Di tu verdad, hermana! Hay muchos desde afuera y desde dentro de tu círculo que son testigos de mucho, especialmente yo", escribió.

"El tiempo y el sistema judicial sueco te darán la justicia que mereces, tanto como mujer y madre. No estás sola", dijo el influencer al repostear el mensaje de Steffi.