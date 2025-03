Drake y Josh se reúnen tras revelador documental: "Nunca nos habíamos sentado a hablar"

Drake Bell y Josh Peck se reunieron públicamente por primera vez desde el estreno del documental "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" en 2024. En un avance compartido en Instagram, se observa una conversación emotiva entre ambos, en la que Drake bromea con que el encuentro se siente como una especie de "terapia".

En un próximo episodio del podcast "Good Guys", que Peck copresenta con Ben Soffer, los excompañeros de "Drake & Josh" reviven sus experiencias como estrellas infantiles en Nickelodeon y reflexionan sobre lo ocurrido detrás del programa.

Bell, quien reveló por primera vez en el documental que fue abusado sexualmente de adolescente por su entrenador de diálogo, Brian Peck (sin relación con Josh), se mostró visiblemente afectado en el podcast.

"Quiet on Set" expuso los abusos detrás de cámaras en Nickelodeon durante los años 2000. Brian Peck, quien trabajó en series como "All That" y "The Amanda Show", fue arrestado en 2003 por cargos que incluían sodomía y abuso sexual de un menor. La identidad de la víctima, revelada años después, fue la de Drake Bell.

Josh admitió no haber sido consciente de lo que Bell estaba pasando en ese momento, mientras que Bell le sugirió que no trate de ayudarlo. Así, según se pudo ver, Peck le responde "¿Qué hay del trauma por el que pasaste? es mucho más profundo e inaceptable que 'Oh, bueno, él fue a la cárcel, así que todo está bien ahora'".

El episodio, dividido en dos partes, se estrenará el 24 y 27 de marzo.