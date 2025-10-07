Dura crítica de Vasco Moulian hizo llorar a Cony Capelli en "Fiebre de Baile"

Durante la última emisión de "Fiebre de Baile", Vasco Moulian lanzó una dura crítica a Cony Capelli.

Luego de que la ganadora de "Gran Hermano" abriera el episodio con una performance bajo a la lluvia junto a David Sáez, su bailarín, el exejecutivo televisivo lanzó duros reproches contra la modelo.

"Yo no sé si ustedes saben que hay cámaras ¿A qué hora nos juntamos para no retarlos todos los días? Estoy hablando en serio", dijo el panelista de "Primer Plano", argumentando que el espectáculo "también es para la gente que lo ve en sus casas".

Si bien, la exbailarina clásica explicó que fue difícil ver las cámaras con tanta agua en el estudio, Moulian afirmó que la presentación "se vio penca, fome".

Minutos después, en el backstage, la modelo se mostró visiblemente afectada, por lo que Faloon Larraguibel salió en su defensa: "Estoy muy molesta con Vasco. Un hombre tan profesional no puede usar ese término, decir que se vio penca", lanzó la exYingo, quien elogió el trabajo de su compañera.

Moulian pidió disculpas

Segundos después, el miembro del jurado pidió laas respectivas disculpas: "La palabra que utilicé no corresponde para un profesor de 35 años en la academia", dijo.

"Aprovecho de pedirle disculpas a Faloon, que ella tiene un muy buen vocabulario. No es la palabra que debería haber usado, sobre todo (disculpas) a Cony también", añadió.

Por su parte, Cony añadió: "Quiero agradecerle a Faloon por el compañerismo. Y corregir a Vasco, porque la disculpa es para mí y mi bailarín. Es una falta de respeto decir esa palabra cuando hay un esfuerzo importante detrás con coach y gente profesional. Quizá mañana le pueda dar una clase a él de ética y profesionalismo para criticar de manera más profesional".