Edith Poblete, exesposa de Kaminski, lo desmiente: "Él sí cobró por separarse"

Edith Poblete, exesposa de Francisco Kaminski, apareció este domingo en "Primer Plano" para aclarar algunas declaraciones del animador.

La noche del viernes, el exlocutor radial, que ha dado de qué hablar debido a su vínculo con el "rey de Meiggs" y por sus problemas financieros, se refirió en "Only Fama" (Mega) a su primera cónyuge, afirmando que no existía una millonaria deuda por un departamento que adquirieron en conjunto.

Sin embargo, la diseñadora fue interceptada por el programa de Chilevisión, donde abordó los dichos del comunicador: "Nos separamos y él dejó endeudado el departamento y me lo vinieron a embargar, hay cuatro órdenes de embargo", aseguró.

En este contexto, Julio César Rodríguez, animador del espacio farandulero, consultó a la mujer sobre el supuesto pago que tuvo que hacer a su ex al momento de separarse, hecho que Kaminski había negado.

"Bueno, eso sí es verdad, él sí cobró. Él acomodó las respuestas, no lo imaginamos nunca, él faltó a la verdad", respondió Poblete, visiblemente consternada.