El inesperado romance de Meryl Streep con un compañero de "Only murders..."

La emblemática actriz Meryl Streep encontró el amor en plena tercera edad y con un compañero de elenco.

Según reporta Page Six la triple ganadora del Oscar (75) se encuentra en una relación amorosa con el actor Martin Short (74), uno de los protagonistas de la serie "Only murders in the building".

Precisamente fue en el set de esta producción donde surgió un romance que dejó "a todos sorprendidos", según una fuente cercana.

"Meryl no pudo evitar enamorarse de Martin. Él es un caballero, la hace reír y es, en general, una persona muy positiva. A ella le encanta andar con él", aseguró este cercano, que no reveló su identidad.

Incluso la fuente indica que los actores llevan más de un año saliendo y que se proyectan hacia el futuro, aunque por ahora no hay planes de boda.

Por su parte Meryl Streep reveló hace unos años que en 2017 se separó del escultor Don Gummer tras 40 años de matrimonio. En tanto Martin Short quedó viudo en 2010 tras el fallecimiento de Nancy Dolman, su esposa por tres décadas.