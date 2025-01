El nuevo drama entre Benjamín Vicuña y China Suárez: la actriz y sus hijos se irían a Turquía con Icardi

El drama entre Wanda Nara, Mauro Icardi y China Suárez- denominado por la prensa argentina como "Wandagate"- está lejos de terminar, y es que, a solo semanas de que esta última protagonizara un escándalo en el aeropuerto con Benjamín Vicuña, un nuevo problema se habría presentado entre ellos.

De acuerdo a la periodista Yanina Latorre, la actriz estaría preparando sus maletas para mudarse a Turquía junto a Icardi, por lo que ya ha comenzado a negociar con los padres de sus tres retoños: Nicolás Cabré y Vicuña.

"La 'oriental' (China), le ofrece a uno de los progenitores (Benjamín Vicuña) canjear los 4000 dólares de cuota alimentaria a cambio de que la deje irse a vivir a Turquía", reveló la panelista de "LAM", señalando que el chileno habría negado esta petición.

En este contexto, la comunicadora añadió que la ex "Casi Ángeles" habría insistido afirmando que el futbolista se haría cargo económicamente de Magnolia y Amancio, obteniendo otro rotundo no.

"Como él no está convencido, obviamente, le ofreció 15 días cada uno con los nenes. ¿Y la vida, el colegio, la educación? Es una locura, estamos de acuerdo. El temita es que por laburo este progenitor se va seis meses a trabajar a Madrid. Ella lo sabía y tenían todo arreglado, hasta que apareció en su vida el padre de América (en referencia a Icardi)", añadió.

Por su parte, Cabré tampoco estaría de acuerdo con que su hija con Suárez se vaya al Medio Oriente: "La oriental, muy suelta de cuerpo, le dijo: '15 días con cada uno, y yo voy y vengo'. Total Mauri también paga las idas y vueltas. Hay una cosa en la que Wanda tenía razón, la oriental quería su vida".

Finalmente, Latorre afirmó que Wanda Nara "está amargadísima porque el padre de sus hijas no apareció en el cumple, no le regaló nada, no le festejó y dice que tiene tiempo para todos menos para las chicas. Wanda fue contundente: 'Para mí murió'. Igual lo vengo diciendo desde el principio, hizo todo mal, lo provocó hasta el hartazgo"