El romántico gesto de Claudio Michaux hacia su esposa que sorprendió a Pamela Díaz

En un nuevo episodio de "Sin Editar", Pamela Díaz conversó con el comediante y streamer Claudio Michaux, quien actualmente realiza el react del programa "Fiebre de Baile" de CHV. Durante la entrevista, el humorista habló sobre su vida personal, su matrimonio y su carrera artística.

Michaux mencionó a su esposa, Macarena, revelando que está casado desde los 26 años. Contó que llevan juntos desde los 20 y que le propuso matrimonio "de rodillas", aunque admitió que el momento fue más incómodo que romántico: "En las películas no da vergüenza, pero en la vida real...".

La declaración sorprendió a Díaz, quien comentó: "Ay, a mí nunca me lo han hecho". Michaux le preguntó si nunca le habían pedido matrimonio, lo que dio pie a una confesión inesperada de la conductora.

"O sea sí, me han dicho que se quieren casar, pero no tengo recuerdo con el papá de los niños que me pidiera matrimonio", dijo en alusión a su relación con Manuel Neira, con quien estuvo más de once años.

Michaux opinó que el tema debe conversarse previamente: "Llegar con el matrimonio de la nada me parece un poquito irresponsable". También definió a su esposa como su apoyo constante "aunque no tiene opción, porque ya estamos demasiado metidos en lo que hacemos", bromeó.

El comediante aprovechó la instancia para repasar sus actuales proyectos: trabaja en el react de "Fiebre de Baile", realiza stand-up en bares y teatros del país, conduce un podcast junto a Lucho Miranda y produce contenido para su canal de YouTube.