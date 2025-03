Ellen Pompeo y la disparidad salarial en Grey's Anatomy: "No me valoraban como a él"

Ellen Pompeo es conocida por su papel como la doctora Meredith Grey en "Grey’s Anatomy", una de las series más longevas de la televisión, con casi dos décadas y más de 400 capítulos

La actriz febrero de 2023 redujo su participación en la serie, pasando de protagonista a un rol recurrente. Este cambio le permitió explorar otros proyectos, mientras continuaba como productora ejecutiva y narradora principal de la serie.

En una entrevista en el podcast "Call Her Daddy", Pompeo relató que su primer proyecto fuera de "Grey’s Anatomy" fue "Good American Family", una producción de Hulu donde fue protagonista y productora.

Durante la entrevista, también reflexionó sobre su lucha por la equidad salarial en Hollywood. La actriz reveló que, durante las primeras temporadas de Grey’s Anatomy, su coestrella Patrick Dempsey (Derek Shepherd) ganaba más que ella, a pesar de que ella era la protagonista.

"No estaba molesta porque él ganara lo que ganaba. Estaba molesta porque no me valoraban tanto como a él", afirmó. En 2018, tras años de negociaciones, logró un salario de 20 millones de dólares por temporada, convirtiéndose en la actriz mejor pagada de una serie dramática.

Además de su éxito profesional, Pompeo ha utilizado su plataforma para abogar por la equidad de género en la industria. "Cuando ganas mucho dinero como mujer, tienes poder. ¿Cómo puedo usar ese poder para hacer algo bueno?", declaró la actriz, quien también se destaca por su defensa de los derechos de las mujeres en Hollywood.