Emeterio Ureta celebró rol de su hija Tita en Viña 2025: "La mamá debe estar feliz"

Este lunes, Mega anunció que Karen Doggenweiler y Rafael Araneda contarán con coanimadores en algunos segmentos de Viña 2025, donde destaca la periodista Tita Ureta.

Tras darse a conocer la noticia, el empresario Emeterio Ureta, padre de la también deportista, envió un conmovedor mensaje al rostro televisivo.

"Mi querida Tita, te quiero mandar un gran beso, un abrazo, porque no sabes la felicidad que me has dado", expresó en el programa "Zona de Estrellas", señalando que ha recibido más de 16 mil mensajes en sus redes sociales por el logro de su hija.

Asimismo, el expanelista de televisión se emocionó al recordar a Paulina Fischer, madre de la comunicadora que falleció cuando esta tenía solo 3 años.

"Lograste lo que siempre soñaste desde aquí, de tu Arrayán querido, donde te crie solito, sin tu mamá, y me dijiste 'papá, quiero estudiar Periodismo' (...) Resultó fantástico, brillante periodista, cumpliste tu sueño. La mamá, desde el cielo, Paulina, debe estar feliz contigo", sentenció Ureta.

Además de compartir el rol de coanimadora con la actriz Paola Volpato, el actor Pancho Melo y los periodistas Rodrigo Sepúlveda y José Antonio Neme, Tita también estará encargada del backstage junto a Natasha Kennard.