Emilia Dides y Sammis Reyes anuncian que serán padres con tierno mensaje: "El mejor regalo"

La cantante y Miss Universo Chile Emilia Dides y el exjugador de fútbol americano Sammis Reyes confirmaron que serán padres por primera vez.

A través de una tierna publicación en redes sociales, la pareja aseguró estar recibiendo "el mejor regalo que nos ha dado la vida".

En la publicación adjuntaron un video en el que aparecen abrazados mientras Reyes se hinca para besar el vientre de Dides.

Diversos influencers y personalidades como Kel Calderón, Pollo Castillo, Ignacia Antonia, Ignacio "Jaula" Bahamondes, Maite Rodríguez, Michelle Carvalho y Kidd Voodoo felicitaron a la pareja en el posteo.

Emilia Dides y Sammis Reyes confirmaron públicamente su relación en la pasada Gala del Festival de Viña del Mar. Desde entonces han sido una de las parejas más mediáticas del año.