Emma Thompson recuerda que Trump la invitó a salir el día en que se divorció

La actriz británica Emma Thompson recordó una desconocida anécdota con Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Durante una charla en el Festival de Cine de Locarno, la estrella de "Nanny McPhee", "Love Actually", "Harry Potter", entre otras, reveló que el magnate la invitó a una cita en 1998, mientras filmaba la película "Primary Colors".

"Sonó un teléfono en mi caravana y era Donald Trump. Pensé que era una broma. 'Hola, soy Donald Trump'. Le pregunté: '¿En qué puedo ayudarle?'. Pensé que necesitaba que le indicara algo. Me dijo: 'Me encantaría que se alojara en uno de mis hermosos alojamientos, y quizás podríamos cenar juntos'", relató la dos veces ganadora del Oscar, según Variety.

En este contexto, la intérprete recordó que en ese momento, estaba tramitando su divorcio con Kenneth Branagh: "Me di cuenta de que ese mismo día por fin se había formalizado mi divorcio".

"Apuesto a que tiene gente buscando por todas partes a personas adecuadas para salir con ellas, a todas estas agradables divorciadas... ¡O sea, encontró el número de mi caravana! ¡Eso es acoso! Así que sí, podría haber tenido una cita con Donald Trump. ¡Podría haber cambiado el curso de la historia de Estados Unidos!", declaró entre risas.

"Qué amable. Muchas gracias. Te llamaré más tarde", añadió Thompson, quien no tenía reales intenciones de volver a hablar con Trump.