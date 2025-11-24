Entrevista a "hijo oculto" provoca guerra entre Mauricio Israel y JC Rodríguez

Un fuerte emplazamiento en vivo y en directo enfrentó el animador de "Primer Plano" y director de Programación de Chilevisión, Julio César Rodríguez, quien fue acusado por Mauricio Israel de "ser un poco hombre" y de "no tener códigos".

Todo se originó por la entrevista que en el programa de farándula dio Alexander Israel, el denominado "hijo oculto" del comentarista deportivo, quien relató que no tiene relación alguna con la familia Israel y que la paternidad finalmente debió ser exigida a través de un examen de ADN.

El joven relató que su madre conoció a Israel a raíz de su trabajo como corredora de seguros, siendo Israel infiel con ella a Carolina Brethauer, su entonces esposa.

"Primer Plano" hizo un contacto en vivo con Israel, para escuchar su versión y fue ahí donde Israel se lanzó contra Rodríguez: "Bajé especialmente para hablar contigo Julio César, quiero saber ¿Qué te pasa conmigo? ¿Hasta cuándo me seguirás haciendo daño? Llevas tres programas consecutivos pagándole a familiares míos para que me vengan a destruir".

"Me quistaste ya mis auspiciadores... tú no tienes códigos de periodista, te limpias la boca hablando de mi hija, hablando con mi hijo, hablando con Marisol (Gálvez, su expareja), y yo sí tengo códigos, porque yo también podría hablar de los problemas que tú tienes con tu hijo (...) eres un poco hombre", espetó, para luego irse y dejar a la periodista sola en el lugar.

Desde el estudio, Rodríguez respondió: "Que eres bueno para el show Mauricio...".

Cuando me preguntan para qué tengo televisor en la pieza:#PrimerPlanoCHV, gracias por tanto, perdón por tan poco. pic.twitter.com/ssUZgjetMB — Víctor Alcaide (@VictorAlcaideC) November 24, 2025