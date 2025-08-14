Eskarcita relató complejo aborto durante su adolescencia: "Las condiciones no eran las adecuadas"

La influencer y chica reality Scarlette "Eskarcita" Gálvez hizo una cruda revelación en el más reciente episodio de "Mundos Opuestos 3", reality donde es una de las concursantes.

Conversando con la participante conocida como "La Chilota", Eskarcita le confesó sus dilemas respecto del test de embarazo que se realizó dentro del encierro y de la situación con su (en ese entonces) expareja.

"Todavía no me llega la regla, son varios días y no quiero que se preste como que le estoy caletando la hueá al Alan, porque no ha pasado nada acá. No soy la Virgen María para que me toquen el hombro y quedo preñada. Y afuera igual se va a prestar para hacer polémica con una hueá igual delicada", detalló Gálvez sobre sus preocupaciones.

Su historia de aborto

En esa línea, Eskarcita aseguró que no teme estar embarazada y que "yo feliz de tener un hijo, no me asusta, yo de verdad quiero, sea sola o sea con él, no interrumpiría el embarazo".

"Yo ya lo hice un teniendo 16 años, yo aborté en segundo medio", reveló, sorprendiendo a su compañera.

"Las condiciones no eran las adecuadas, y mi mamá influyó harto en el tema. La pareja que tenía no era para nada un futuro prometedor para un bebé, imagínate, ahora está en la cárcel. Mi mamá sabía que yo iba a ser más feliz sin ellos. Veía un futuro prometedor para mí sin el hijo, porque me amarraría a un hueón mediocre", contó.