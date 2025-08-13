"Estuve en esa mierda por dos semanas": Paloma Mami recordó su experiencia en "Rojo"

La cantante chilena-estadounidense Paloma Mami revivió su experiencia en el programa de talentos de TVN, "Rojo, el color del talento", donde permaneció solo dos semanas. Durante una entrevista en el podcast Zach Sang Show, la artista no escatimó en palabras: "Estuve en esa mierda por máximo dos semanas".

La artista relató que no soportaba lo que consideraba un formato "muy falso". "Ellos decían: '¡sonríe, ríete, aplaude!'. Y yo estaba como 'no puedo fingir eso', pero todos los demás lo hacían tan bien", explicó. Atribuyó su incomodidad a su ciudad natal: "Yo no puedo ser falsa, soy de Nueva York".

Además, comparó el ambiente del programa con la serie Glee, describiendo rivalidades y "malas intenciones escondidas". Según contó, algunos compañeros le asignaban las partes más difíciles de las canciones para perjudicarla: "Eran un desastre", expresó.

Incluso, en 2019, Paloma Mami contó a El Mercurio que en el programa sintió que su coach, Leandro Martínez, "competía contra mí... nunca había sentido tanto odio en una pieza". Relató un duelo en el que el jurado la salvó, lo que provocó la frustración de Martínez frente a las cámaras.

Además, en esa misma conversación, según la madre y la tía de la cantante, su salida se decidió tras revisar con un abogado un contrato que la habría "amarrado por 10 años y más, con cero peso a su favor".

Emitido en 2018 bajo la conducción de Álvaro Escobar, "Rojo" fue la última versión del icónico espacio de talentos.