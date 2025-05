Ex de Rafael Cavada tras sobreseimiento del periodista por VIF: "Lo que sufrí no prescribe"

Fiorella Choca, exesposa de Rafael Cavada, alzó la voz luego de que la justicia determinara el sobreseimiento del periodista ante una denuncia por violencia intrafamiliar.

A través de su cuenta de Instagram, la nutricionista respondió al posteo del padre de sus tres hijos, afirmando que la causa judicial llegó a su fin ya que ella decidió no continuar con la demanda.

"Decidí no continuar porque, como mujer migrante, madre de tres niños y con una red de apoyo limitada en Chile, tengo que elegir mis batallas. Y elegí concentrar mis fuerzas en lo que más importa: el bienestar de mis hijos", escribió en el posteo.

Bajo esta línea, la uruguaya reveló que hace unas semanas recibió una orden de embargo por una deuda en la Clínica Dávila debido a las terapias que han necesitado sus hijos, además de haber recibido una solicitud de rebaja de pensión alimenticia.

"El escrutinio público no me intimida. Sé quién soy, qué valores me sostienen y por qué tomé distancia de personas con las que no comparto nada", afirmó la mujer, reconociendo que se siente perturbada por la forma en la que "alguien sea capaz de ensuciar a la madre de sus hijos para limpiar su imagen pública. Más aún cuando esa persona se presenta como líder de opinión".

"La violencia que sufrí no prescribe. No fue ni es una estrategia. No fue ni es mentira. Y ojalá nadie tenga que vivir lo que yo viví", agregó, agradeciendo a quienes la han apoyado durante este proceso.