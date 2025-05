Exmanager de Karen Paola acusa millonaria deuda y maltratos: "Me trató de imbécil"

El exmanager de Karen Paola, Cristián Ripoll, acusó a la cantante de maltratos, además de deberle una alta suma de dinero.

Durante la última emisión de "Primer Plano" de CHV, el hombre reveló que la voz de "Dime" le debe una millonaria cifra por impuestos, boletas y pagos de eventos, indicando que el monto se aproxima a los $8 millones.

"Me debe 6 millones directamente en eventos y trabajos que decidió no pagarme. Y lo otro es respecto a boletas de honorarios que nunca me dio, facturas que tuve que dar por ella", afirmó Ripoll, quien dijo que, tras acabar con la relación laboral en diciembre de 2023, la exMekano no ha respondido sus mensajes.

Además, el otrora representante señaló que la artista ha presentado actitudes "de diva" desde que su carrera comenzó a despegar otra vez, recordando un incómodo momento durante su presentación en el cierre de Teletón 2023 en Viña del Mar.

"A mí me trató de 'imbécil' un día de la última semana que terminamos nuestra relación. Me dijo 'oye, imbécil...', yo le dije 'Karen, un momento, a mí no me tratas así' y ahí empezó a tener un trato vejatorio, después de Viña del Mar", aseguró.

Karen Paola responde a su exmanager

Por su parte, la cantante respondió a las acusaciones de Ripoll mediante el mismo programa, explicando brevemente que la situación está en manos de su abogado.

"Yo, por ahora, no me puedo referir a eso porque lo está viendo todo mi abogado. Son acusaciones graves, hay varias faltas ahí, así que prefiero respetar lo que está diciendo mi abogado y él me pidió que no me refiera al tema", comentó.