Fallece la actriz Kim Sae-ron a sus 24 años: No se encontró ninguna nota de despedida

Kim Sae-ron fue hallada muerta en su apartamento de Seúl el domingo, en un aparente suicidio. De acuerdo a The Korea Herald, su cuerpo fue encontrado a las 16:55 horas (07:55 GMT) por un amigo, quien avisó a las autoridades.

Según CNN, la policía no halló signos de actividad delictiva y señaló que la investigación preliminar apunta a un suicidio, aunque no se encontró ninguna nota.

Kim inició su carrera como actriz infantil y alcanzó reconocimiento internacional con "A Brand New Life" (2009). Más tarde protagonizó "The Man from Nowhere" (2010) y "The Neighbors" (2012), consolidándose como una promesa del cine y la televisión surcoreanos.

EFE reportó que en 2022 su carrera se vio afectada tras ser condenada por conducir en estado de ebriedad, lo que provocó una fuerte reacción pública. Fue multada con 20 millones de wones (alrededor de 14 mil dólares) y se alejó de la vida pública.

En 2023 intentó regresar con una obra de teatro, pero abandonó el proyecto por problemas de salud y críticas en redes sociales. Durante el último año, Kim compartió mensajes en sus redes que reflejaban su malestar emocional, como "Ya es tan duro, ¿pueden parar todos?".

Su fallecimiento generó reacciones en la industria del entretenimiento. La agrupación Women Celebrities Gallery condenó el acoso en línea y pidió reflexión sobre sus consecuencias:

"Es necesaria una reflexión para evitar que se repitan sucesos tan trágicos. Las críticas sin pruebas, las burlas y los comentarios malintencionados pueden arruinar por completo la vida de una persona", expresó el grupo en su declaración.

Figuras del entretenimiento le rindieron homenaje. Kim Ok-bin publicó en Instagram un crisantemo blanco, símbolo de duelo en Asia, con el mensaje "Que descanses en paz".

Kim Min-che compartió una imagen de The Neighbors y escribió: "Me alegré mucho de conocerte como hija en la película. Que descanses en paz".

El caso reaviva el debate sobre la presión extrema en la industria del entretenimiento surcoreano, donde la opinión pública puede afectar drásticamente la vida de los artistas.

Su muerte se suma a otras recientes, como la del cantante Moon Bin en 2023 y la del actor Lee Suk-kyun. Pese a iniciativas para apoyar la salud mental, la competencia y el perfeccionismo que exige la industria sigue siendo un desafío por enfrentar.