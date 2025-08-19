Felipe Vidal se fue de "Hay que decirlo" de Canal 13: Emprenderá nuevos rumbos profesionales

El periodista Felipe Vidal puso fin a su participación en el programa "Hay que decirlo" de Canal 13 y abandonó el espacio.

Este lunes el ex La Red recibió una emotiva y cálida despedida de parte de sus compañeros en lo que fue su última aparición en pantalla.

"Tenemos que desearle todo lo mejor a Felipe, porque emprende un enorme desafío en su vida y nosotros como equipo te queremos decir que te vaya súper. Vamos. estar contigo, te vamos a apoyar", señaló Paulina Nin durante la emisión.

"Muchas gracias por haberme recibido como me recibieron, los quiero mucho y ojalá que la cosa ande bien para mí, y por supuesto para ustedes van a andar demasiado bien porque son un equipo extraordinario, así que muchas gracias", agradeció el comunicador.

¿Qué va a hacer Felipe Vidal?

Felipe Vidal no especificó en pantalla cuál será su nueva fuente laboral. Sin embargo la periodista Cecilia Gutiérrez (excompañera de Vidal en "Hay que decirlo") reveló que "se va a iniciar su carrera política".