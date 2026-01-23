Filtran audio clave de mujer que se hizo pasar por Amparo Noguera en estafa millonaria

Un audio difundido esta semana dejó al descubierto parte del modus operandi de Jenny Ramos, mujer que se habría hecho pasar por la actriz Amparo Noguera para concretar una compra mientras intentaba acceder a sus tarjetas bancarias, en medio de la investigación por la millonaria estafa que afecta a la intérprete.

La grabación fue exhibida en el matinal "Contigo en la Mañana" de Chilevisión y muestra a "La Jenny", de 41 años, contactando a una ejecutiva bancaria, suplantando directamente a la intérprete. En el registro, la mujer responde: "Hola, buenas tardes, con María Amparo Noguera Portales", cuando se le consulta por su identidad.

Durante la llamada, la supuesta Amparo Noguera explica que no pudo concretar una compra en una tienda del Costanera Center, motivo por el cual solicita ayuda para desbloquear su tarjeta. En ese contexto, la ejecutiva le pregunta: "¿Tiene usted clave de cajero?", a lo que la mujer responde afirmativamente antes de seguir las instrucciones para digitar datos personales en el teléfono.

El audio se suma a los antecedentes reunidos por la Fiscalía en una causa que apunta a una organización liderada por la tiktoker, dedicada a la suplantación de identidad y al engaño telefónico. Según se ha informado, el grupo utilizaba llamados falsos y manipulación emocional para obtener acceso a cuentas y productos financieros.

Amparo Noguera, en tanto, ha abordado públicamente el impacto del fraude, aclarando que "no fueron los 700 millones que se dijeron", pero que la estafa significó la pérdida de "los ahorros de casi cuarenta años de trabajo", además de un importante desgaste personal.

Hasta ahora, la investigación del Ministerio Público y la PDI ha derivado en la formalización de al menos 11 imputados por delitos como estafa reiterada y usurpación de identidad. Cuatro de ellos se encuentran en prisión preventiva, mientras la causa continúa abierta y no se descartan nuevas diligencias.