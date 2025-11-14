Fotógrafa chilena Rocío Aguirre espera a su primer hijo junto a C. Tangana

Tras cinco años de relación, la chilena Rocío Aguirre anunció que espera a su primer hijo junto al cantante español C. Tangana.

A través de Instagram, la fotógrafa compartió una selfie frente al espejo, donde deja ver su abultada barriga.

"Las guagüitas vienen con la marraqueta bajo el brazo, dicen", escribió en la descripción del posteo.

En tanto, las reacciones no tardaron en llegar, incluyendo comentarios de parte de Julieta Venegas, Francisca Valenzuela, Maite Alberdi, Fabrizio Copano, entre otros.

Si bien, Aguirre y Antón Álvarez Alfaro, nombre real del artista, han mantenido un bajo perfil en su relación, se sabe que se conocieron en un bar de Madrid a fines de 2019, mientras ella estudiaba fotografía de moda y publicidad.