Fran Maira denunció a su pareja por violencia física tras altercado en un hotel

La influencer Fran Maira denunció a su pareja por agresiones físicas y materiales tras un altercado en un hotel del sector oriente.

Según reporta Emol, todo ocurrió durante la madrugada de este miércoles en el Hotel Mandarín Oriental de Las Condes donde estaba alojando la pareja.

De acuerdo a la denuncia de Maira, la discusión se originó en la habitación que ambos compartían. Tras tocar un tema de índole sentimental, la también cantante asegura que el sujeto perdió el control, la tomó con fuerza de los brazos y la zamarreó de forma brusca.

Posteriormente el hombre habría bajado a los estacionamientos del recinto y habría realizado diversos destrozos contra el vehículo de Maira.

La ex "Gran Hermano" denunció la situación en el lugar, hasta donde llegaron efectivos de Carabineros para detener al sujeto.

Por ahora se desconoce si Fran Maira será parte del capítulo de este miércoles de "¿Cuánto vale el show?", programa donde oficia como jurado.