Francisco Saavedra y Jorge Zabaleta hablan por primera vez del trágico viaje de Socios por el Mundo

Tras arribar a Chile durante la madrugada de este martes, Francisco Saavedra y Jorge Zabaleta hablaron por primera sobre la trágica experiencia que vivieron en África.

El equipo del programa de Canal 13 circulaba por Etiopía cuando el guía Tony Espadas falleció tras ser alcanzado por una bala mientras conducía el vehículo en el que viajaban los animadores. Según testigos, una maniobra de Zabaleta le permitió a la dupla escapar con vida del lugar.

Luego de su llegada al país el conductor de televisión y el actor dieron una entrevista al área de prensa de Canal 13, la cual será emitida esta noche en el noticiero Teletrece.

Habló Zabaleta y Pancho Saavedra

De acuerdo a un adelanto publicado por el canal, Francisco Saavedra aseguró que la experiencia generó "sentimientos encontrados". "Hoy están despidiendo a Tony en España, sus amigos, su vida y mucha gente que lo quería mucho. Lo despiden en España, en África, pero también en Chile".

Por su parte Jorge Zabaleta exploró el impacto que tuvo el incidente en sí mismo: "Es una experiencia que lo cambia todo, no necesariamente para mal. Me cambió desde lo más profundo de mi ser".

"No lo he canalizado por algo malo. Estaba muy preocupado y asustado, más que de todo lo que estaba pasando, qué iba a ocasionar en mi, cómo me iba a despertar al otro día", agregó el actor.