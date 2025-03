Gala Caldirola sufrió duro accidente en el reality "Supervivientes" en España

La chica reality Gala Caldirola sufrió un duro accidente durante su participación en el programa "Supervivientes" de su natal España.

La ex de Mauricio Isla y el resto de los participantes se encuentran hace una semana en Honduras grabando este reality extremo. Fue allí que, durante una caminata por la playa, Caldirola se enterró un trozo de madera en uno de sus pies.

"Espérate, que no pasa nada", le decía Gala a sus compañeros, quienes miraban asombrados la lesión. "Si he podido con 13 horas de parto esto no es nada. El dedo lo puedo mover bien, por eso estoy tranquila, porque duele, pero creo que es superficial, si no no podría ni mover el pie", agregó.

"Cualquiera estaría llorando", le dijo con asombro una de las participantes del reality. Horas más tarde, Gala sintió los efectos y tuvo que retirarse de una prueba. "No soy capaz. Lo he dado todo en la prueba anterior porque no quería perjudicar al equipo, pero me han dado pisotones y me duele muchísimo. Estoy un poco mareada, porque estoy tomando medicación y no he comido casi nada", dijo entre lágrimas.

A través de sus redes sociales, el equipo de Gala Caldirola comunicó que "ella está con doctores y medicación cuidando de su accidente, pero ella no baja los brazos así de fácil".